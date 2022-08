L’indiscrezione: Cremonese, conferme su Zaza. Deve uscire almeno uno tra Ciofani e Di Carmine

Simone Zaza lascerà il Torino, potrebbe anche risolvere il contratto, e sta valutando diverse opportunità. Conferme su quanto abbiamo raccontato ieri sera: c’è stato un forte sondaggio della Cremonese, l’attaccante piace e non poco. Ma dipenderà dall’uscita di almeno uno tra Samuel Di Carmine e Daniel Ciofani, entrambi hanno molto mercato in Serie B. Di Carmine piace a Perugia e Pisa, nel primo caso dipenderà anche da Moreo che il Brescia per ora non intende cedere. E Zaza aspetta…

Foto: Twitter Torino