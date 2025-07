L’indiscrezione: Cremonese, assalto a Maleh dopo Grassi e Pezzella

22/07/2025 | 18:06:37

La Cremonese aspetta Giuseppe Pezzella, il terzino sinistro svolgerà le visite domani come anticipato la scorsa notte e dopo l’esclusiva di diversi giorni fa. Pezzella si aggiunge a Grassi, altra anticipazione in porto, ma la Cremonese sta continuando a lavorare per Maleh rientrato a Lecce dal prestito di Empoli. La trattativa per il centrocampista non è ancora definita in ogni dettaglio, ma esiste la volontà di avvicinarsi alla definitiva quadratura.

Foto: Instagram Maleh