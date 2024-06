L’indiscrezione: Cosenza, conferme totali su Ursino dg. Il ds sarà Gennaro Delvecchio

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato la notizia di una trattativa in corso tra il Cosenza e Giuseppe Ursino, artefice del grande ciclo a Crotone. Adesso possiamo aggiungere che siamo ai dettagli, gli accordi dovrebbero essere formalizzati nella giornata di lunedì. Ursino sarà il direttore generale del club e non il ds, per quest’ultimo ruolo la scelta ricadrà su Gennaro Delvecchio, ex responsabile del settore giovanile del Lecce e reduce da un’esperienza a Verona.

Foto: Logo Cosenza