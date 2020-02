Un uomo solo al comando per la panchina del Cosenza, la firma pochi minuti fa. Bepi Pillon subentra a Piero Braglia, il Cosenza aveva pensato a lui già una settimana dopo la sconfitta di Pescara. Mai contattati altri allenatori. Ieri sera l’arrivo in Calabria, stamattina incontro e accordo fino a giugno, il futuro sarà legato alla salvezza. E subito Livorno-Cosenza, sfida da brividi in una città che Pillon conosce bene.