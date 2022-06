L’indiscrezione: Correa resiste all’assalto OM. Satriano nell’operazione Asllani

L’Olympique Marsiglia è andata seriamente all’assalto di Joaquin Correa, evidentemente una prima scelta di Sampaoli che lo stima parecchio. Ma al momento non ci sono margini, Correa non ha intenzione di lasciare l’Inter. Aggiornamento su Asllani, operazione che vi abbiamo dato per completata otto giorni fa dopo i rumors raccontati oltre un mese fa. Ci sarà un incontro per andare a dama: confermata la cifra, circa 10 milioni, sarà offerto Martin Satriano in prestito, l’attaccante 2001 reduce da un’esperienza con il Brest. Se Satriano accettasse, si andrebbe rapidamente a dama. Altrimenti l’affare Asllani si chiuderà in qualche altro modo.

Foto: Twitter Inter