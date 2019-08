L’indiscrezione: Correa, la speranza Milan al fotofinish resiste. Le alternative

Realismo. Il mercato del Milan è in un imbuto, fase stagnante a meno di 48 ore dallo stop. Ma la speranza Correa resiste, la speranza di poter avere il via libera dell’Atletico Madrid al fotofinish. Il Milan ha il sì certificato di Correa e spera in un’apertura-sconto dell’Atletico Madrid nelle ultime ore. Piace Depay, ma il Lione è una bottega cara. Sulle altre cose siamo stati onesti e realisti. Può accadere un miracolo di mercato (che il Real liberi James in presenza di un acquisto last minute), oppure che situazioni appena abbozzate (Kouame-Silva con il Genoa) decollino. Intanto, il portoghese ha giocato da titolare contro il Brescia con impegno e professionalità. Realismo, non smettendo di pensare a Correa.

Foto: Correa Twitter personale