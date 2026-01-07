TOP NEWS
L’indiscrezione: Coppola proposto a due club di A. Gli scenari

07/01/2026 | 23:45:55

Diego Coppola potrebbe tornare in Italia, dopo sei mesi di stagione con il Brighton che evidentemente non gli hanno dato le soddisfazioni invocate. Il difensore centrale ex Verona classe 2003 è stato proposto nelle ultime settimane sia alla Fiorentina che al Milan, ma fin qui senza riscontri nel senso che non è stata data una risposta e i contatti eventualmente proseguiranno più avanti. I margini per un ritorno di Coppola in Serie A ci sono, ma servono passi concreti.
Foto: X Brighton