L’indiscrezione: Conte-United, contatti confermati. Solskjaer resiste senza fiducia

Confermati al cento per cento i contatti tra Antonioe il come vi abbiamo anticipato ieri . Soprattutto c’è la disponibilità dell’allenatore, entusiasta di tornare in Premier dopo i trionfi con il Chelsea e che farebbe un’eccezione rispetto alla suo desiderio di non salire mai sul treno in corsa. Ma il Manchester United ha uno spessore e un prestigio diversi, ecco perché Conte ha dato la disponibilità. Il club ha preso atto e ha memorizzato la totale apertura di Conte, assolutamente in cima alla lista. Ripetiamo: non ci sono al momento riscontri di contatti o abboccamenti con Zinedine Zidane che preferisce restare alla finestra. Nel frattemporesiste e potrebbe avere tre disposizione le tre partite prima della sosta: intanto, quella di sabato (a Londra in casa del Tottenham) e poi i tempi saranno ristretti, martedì il ritorno di Champions a Bergamo quindi la visita del Manchester City a Old Trafford. Intanto il Tottenham, non una sfida semplice, per provare a dimenticare i cinque schiaffi del Liverpool, una ferita ancora aperta. Il Manchester United si è comunque organizzato in attesa della prossima sosta: Solskjaer non ha più margini di errori, ma intanto ha memorizzato la sfiducia dell’ambiente e anche quella del club.