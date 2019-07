L’indiscrezione: Conte spinge per Dzeko prima della tournée. E Lukaku….

Conte spinge per avere Edin Dzeko a stretto giro di posta. L’Inter ha un accordo totale con il bosniaco, come già raccontato, vuole arrivare al traguardo avvicinandosi alle richieste del club giallorosso e regalare così a Don Antonio un colpo importante per l’attacco. L’ex ct vorrebbe infatti avere a disposizione Dzeko già nei prossimi giorni, prima vi volare per la tourné in Cina (dal 16 al 28 luglio) per la ICC. Il bosniaco è ormai un separato in casa, con la Roma c’è stata una fase di stand-by anche a causa della vicenda Barella, ma ora l’Inter vuole accelerare. Capitolo Lukaku: l’attaccante belga si è promesso all’Inter, come anticipato in tempi non sospetti. E ora il club nerazzurro ha intenzione andare fino in fondo, entrando nel vivo della trattativa con lo United. In Inghilterra parlano di un viaggio già programmato dei dirigenti nerazzurri, attesi a Manchester per trattare con i Red Devils. Per il cartellino del belga lo United chiede circa 70 milioni, l’Inter continua a lavorare per trovare la giusta quadratura, sapendo che il pagamento dilazionato per Barella aiuta i nerazzurri nell’operazione Lukaku.

