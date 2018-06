Consigli al Napoli per fare da chioccia a Meret? Non è una pista oggi percorribile. Intanto, il Napoli deve chiudere Meret, e prevale la fiducia, ha Sepe in organico e deve individuare eventualmente un profilo più esperto da affiancare oggi allo specialista dell’Udinese. Resiste la candidatura di Karnezis che il Napoli aveva bloccato a lungo la scorsa estate, prima di dargli il via libera, destinazione Watford.