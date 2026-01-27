L’indiscrezione: Como, piace il 2008 Baralla ma non c’è ancora accordo

27/01/2026 | 23:55:21

Il Como guarda al presente ma anche al futuro. E ha avviato una trattativa con l’Empoli per il centrocampista centrale Alessio Baralla, classe 2008, brillante protagonista con l’Under 17 che a maggio sarà impegnata in Albania nella fase finale dell’Europeo. Grande tecnica e personalità, Baralla è un napoletano doc che in Toscana ha trovato la personale consacrazione per la sua visione di gioco e gli assist che appartengono al repertorio di un ragazzo destinato a una carriera importante. Non a caso il Como, che lo ha fatto seguire a lungo, adesso ha intenzione di chiudere l’operazione avendo già offerto all’Empoli 700 mila euro. Ma dall’interesse bisogna passare agli accordi che ancora non ci sono.

Foto: sito Como