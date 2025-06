L’indiscrezione: Como, lavori in corso per Rodriguez, stand-by Ezzalzouli. Su Cresswell…

19/06/2025 | 23:05:12

Il Como continua a lavorare sugli esterni offensivi, la prima scelta resta Jesus Rodriguez, classe 2005. Ci vuole pazienza, perché il Betis Siviglia continua a giocare al rialzo, ma il Como ha intenzione di aumentare l’offerta. Piace un altro esterno del Betis, parliamo di Ezzalzouli ma almeno in queste ore siamo in una fase di stand-by. Al Como è stato accostato anche Charlie Cresswell, inglese in forza al Tolosa, ma non ci sono riscontri, zero contatti e profilo fuori dai radar del club.

Foto: Instagram Jesus Rodriguez