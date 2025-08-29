L’indiscrezione: Como, è fatta per il portiere Cavlina

29/08/2025 | 17:57:55

Un nuovo portiere per il Como, si tratta di Nikola Cavlina, classe 2002, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Zagabria. Cavlina sta raggiungendo la sua nuova destinaIone per le visite, si cercherà di portarlo in panchina nella seconda partita di campionato, ma è un’operazione completata. Il Como ha virato su Cavlina dopo aver valutato a fondo Inaki Pena: quando il club aveva quasi sciolto le riserve, lo specialista ha rinnovato con il Barcellona e ha accettato la proposta dell’Elche.

foto instagram Cavlina