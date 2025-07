L’indiscrezione: Como cerca due difensori centrali. Tre i nomi in lista

07/07/2025 | 20:15:37

Il Como vuole prendere due difensori centrali e sta lavorando su diversi profili. Il primo della lista è sempre stato Carl Starfelt, ma il Celta Vigo sta giocando al rialzo su parte fissa e bonus (il Como si era avvicinato ai 10 milioni), per il momento la pista è in stand-by ma può sempre riaccendersi. Nel frattempo il Como sta dialogando con il Real per Jacobo Ramon, classe 2005 che piace molto, potrebbe essere un’operazione alla Nico Paz. E Thiaw? Per il momento non ha detto sì o no, probabilmente aspettava e aspetta di conoscere il pensiero di Allegri e poi tirerà le somme.

Foto: Instagram Thiaw