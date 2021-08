Il Siena è molto attivo sul mercato. E negli ultimi minuti ha perfezionato un interessante colpo per l’attacco: si tratta di Youssouoph Sylla, senegalese classe 1998, che nei giorni scorsi era stato tesserato dal Pordenone. Sylla aveva molte richieste in Serie C, alla fine l’ha spuntata il Siena.

Foto: Twitter Siena