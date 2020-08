L’indiscrezione: colpo Lecco, in arrivo Celjak a parametro zero

Un colpo in arrivo per il nuovo Lecco. Si tratta di Vedran Celjak, terzino destro croato classe 1991 nell’ultima stagione ad Avellino. La trattativa è in dirittura d’arrivo, Celjak firmerà fino al prossimo giugno, la definizione prevista già in giornata.

