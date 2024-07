Lorenzo Colombo sempre più vicino all’Empoli, all’interno di un rapporto sempre importante tra il club toscano e il Milan. Dopo l’operazione Vazquez, nelle prossime ore verrà definito l’affare per l’attaccante, l’Empoli ha mantenuto il vantaggio sugli altri club (Torino in testa) che avevamo sondato. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Foto: instagram Monza