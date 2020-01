L’indiscrezione: Colantuono-Perugia, incontro finito. Nuovo appuntamento domani

Stefano Colantuono ha incontrato i vertici del Perugia per mettere a punto quanto era stato concordato già un paio di giorni fa, quando l’ex Salernitana era balzato in pole dopo che la società aveva deciso di esonerare Massimo Oddo. Il summit di oggi è stato proficuo, sono stati affrontati tutti i temi, anche quelli relativi al mercato. Il contratto in linea di massima sarà fino a giugno con opzione, domani è previsto un nuovo contatto per arrivare alla definizione, considerato che il Perugia riprenderà ad allenarsi mercoledì prossimo. Mancano le firme, è giusto aspettarle, in ogni caso il club umbro ha già deciso di esonero Oddo.

Foto: sito ufficiale Salernitana