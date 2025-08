L’indiscrezione: Coco, per il Torino serve una proposta super

02/08/2025 | 18:14:25

Lo Spartak Mosca ci sta realmente provando (non da oggi o ieri) per Saul Coco, ma la posizione del Torino non cambia. La proposta per il difensore centrale dovrebbe avere una base di 15 milioni più bonus, a quelle cifre il club russo non è ancora arrivato e soltanto a simili condizioni i granata aprirebbero perché comunque non sarebbe un problema trattenere Coco. Nelle ultime ore il Torino ha fatto un sondaggio per Idzes che, come anticipato ieri, piace anche al Sassuolo.

Foto: Insta Torino