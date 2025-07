L’indiscrezione: Coco-Al Duhail, altro vertice per cercare un’intesa

03/07/2025 | 18:50:34

Il Torino ha l’accordo con l’Al-Duhail per la cessione del difensore Coco. Manca però l’intesa tra il direttore interessato e il suo potenziale nuovo club per l’ingaggio. E nelle prossime ore ci sarà un nuovo vertice per cercare di arrivare a una soluzione. Resta una distanza, ma può essere colmata. Intanto, come anticipato nei giorni scorsi, il Torino ha bloccato lo svincolato Ismajli e dovrebbe decidere di procedere a prescindere per evitare qualsiasi tipo di inserimento.

Foto: Instagram Coco