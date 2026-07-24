L’indiscrezione: Cheddira, il Verona prepara l’offerta al Napoli

24/07/2026 | 23:45:47

Il Verona non molla Cheddira, nome fortemente in lista (come quello di Mulattieri del Sassuolo) da ormai un paio di settimane. Il club veneto ha chiesto al Napoli di pazientare ancora un po’, nei primi giorni della prossima settimana verrà formalizzata una proposta per l’intero cartellino con l’avallo della proprietà. Il Verona ha la sponda favorevole di Cheddira, ma sa di dover fare in fretta perché c’è concorrenza (non solo il Padova).

foto x lecce