L’indiscrezione: Cheddira e Caprile, il Napoli lavora per chiudere

Ripetiamo il concetto: per Walid Chieddira ed Elia Caprile tanto rumore per nulla. Accostati a destra e a sinistra, l’ultima parola è del Napoli e non potrebbe essere diversamente visto che stiamo parlando della stessa proprietà. Il Napoli sta lavorando per chiudere, magari entrambi le operazioni a gennaio e lasciando fino a giugno i due gioielli al Bari molto ambizioso. La valutazione di Cheddira è di 8-9 milioni, quella di Caprile non è troppo lontana, il Napoli lavora per chiudere (oggi per luglio).

Foto: twitter Bari