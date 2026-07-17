L’indiscrezione: Chalobah-Como, no stop. La “forbice” e il pressing

17/07/2026 | 23:40:29

Il Como sta facendo cassa con qualche uscita, ma non perde di vista Trevoh Chalobah. Anzi. Dopo quando vi abbiamo svelato quattro giorni fa per riaccendere la trattativa (il Chelsea ha ricontattato il club lombardo), il Como ha mollato Sanchez del Galatasaray e si sta concentrando sul difensore centrale inglese che consentirebbe di alzare l’asticella in modo esponenziale. Vi abbiamo raccontato già ieri come ci sia una forbice di una decina di milioni tra domanda e offerta (oltre 25 con i bonus, 35 la richiesta bonus compresi), ma il Como è un club ambizioso. E sta lavorando no stop.

Foto: Instagram Chalobah