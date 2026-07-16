L’indiscrezione: Chalobah-Como, dagli indizi di tre giorni fa al nuovo assalto

16/07/2026 | 23:03:22

Trevoh Chalobah e il Como. Tre giorni fa vi avevamo svelato uno scenario che può andare fino in fondo, ma solo a determinate condizioni. Ovvero che il Chelsea aveva contattato il Como per riproporre il difensore centrale in uscita dopo lo stand-by pressoché definitivo dell’Inter. Come raccontato, il Como era stato il primo club a trattare Chalobah e aveva preso un po’ così l’inserimento nerazzurro. Ieri, il numero uno del club (Swarso) aveva svelato simpaticamente una telefonata con Marotta sull’argomento, fatto sta che adesso la palla è del Como che deve decidere come giocare. Non è un caso che il Como fosse andato su Sanchez del Galatasaray in quella situazione di vacatio, ma adesso può riconcentrarsi su Chalobah. L’offerta, inizialmente di 22-23 milioni più bonus, deve essere portata a 30 più 5 per andare a dama. E l’intervento della proprietà può essere determinante per avvicinarsi alla definizione di una trattativa che non è ancora definita.

Foto: Instagram Chalobah