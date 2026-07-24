L’indiscrezione: Chalobah-Como, altri passi verso la chiusura

24/07/2026 | 23:35:44

Un’altra giornata proficua per Trevoh Chalobah dal Chelsea al Como. In giornata c’è stato un altro contatto molto positivo, il Como ha già toccato quota 30 milioni e può avanzare ulteriormente. Intanto, ha la sponda favorevole del difensore centrale che vuole una nuova esperienza – magari in Italia – e che ha interrotto i dialoghi con l’Inter (da giorni i nerazzurri hanno virato su Romero). Come anticipato lo scorso 13 luglio, il Chelsea aveva ricontattato il Como dopo aver memorizzato lo stand-by dell’Inter. Sarà un weekend di lavoro per perfezionare l’operazione, oggi altri passi significativi verso la chiusura.

Foto: Instagram Palace