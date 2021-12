L’indiscrezione: Ceter lascia Cagliari, in agenda incontro con il Pisa

Damir Ceter, attaccante colombiano 1997, è destinato a lasciare Cagliari per avere maggiore visibilità. Nei primi giorni del 2022 è stato fissato un incontro con il Pisa proprio per provare a chiudere l’operazione. Per Ceter c’è l’interesse di almeno altri 2/3 club, ma il Pisa ha ormai piazzato lo scatto probabilmente decisivo.

FOTO: Instagram Ceter