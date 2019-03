L’indiscrezione: cessione Samp, si lavora per la svolta entro i primi di aprile. Le cifre…

La Samp al fondo York Capital: rispetto a quanto vi avevamo raccontato, i discorsi stanno andando avanti in modo abbastanza spedito con contatti e aggiornamento continui. L’avvocato Romei sta parlando con il manager Oliva, con il coinvolgimento di Gianluca Vialli che avrebbe dato già il via libera per diventare presidente e uomo immagine in caso di svolta. Non verrebbe toccato tutto il management, lo stesso Romei avrebbe un ruolo e il discorso potrebbe coinvolgere anche la direzione sportiva e lo staff tecnico. Rispetto alle prime richieste, da 130-150 milioni, Ferrero si è detto disponibile ad accettare una cifra inferiore che potrebbe attestarsi sui 100 milioni di euro. Ma proprio di questo si sta parlando per arrivare a una quadratura che accontenti tutti. L’interesse è serio, concreto, ne vale la pena approfondire prima che sia troppo tardi. Nel giro di 10 giorni, quindi al massimo entro i primi di aprile, si arriverà a una decisione definitiva. Intanto, la fiducia cresce…

Foto: sito ufficiale Sampdoria