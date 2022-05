L’indiscrezione: cessione Reggina, moderata fiducia. E da lunedì nel vivo

È stata una settimana di proficuo lavoro per il futuro della Reggina, occorreva mettere le basi e (soprattutto) capire chi fosse realmente interessato e chi andasse a caccia di pubblicità gratuita. La selezione è stata fatta, l’80 per cento degli interessati a rilevare dopo il naufragio ha approfondito e adesso bisogna tirare le somme. Tra i vari gruppi davvero interessati, escludendo quelli che si sono defilati dopo lunghe riflessioni, prevale la possibilità che sia un fondo straniero a procedere con buone chance di arrivare agli accordi. Da non escludere ulteriori inserimenti, di sicuro da lunedì si entrerà nel vivo della questione. C’è una scadenza il 16 maggio (lunedì) che la Reggina cercherà di rispettare, ce ne sarà un’altra molto più importante a giugno e che riguarderà l’iscrizione al prossimo campionato di B. Quindi la prossima settimana sarà importante per passare dalla teoria alla pratica, con moderata fiducia.

FOTO: Logo Reggina