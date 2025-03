L’indiscrezione: Cellino pensa a un’altra rivoluzione a Brescia. Gli scenari

Rolando Maran può saltare nuovamente a Brescia, anzi sembra complicato – conoscendo Cellino – che non accada. Ma è sempre meglio aspettare perché Cellino cambia idea ogni dieci minuti. A rischio anche il direttore sportivo Renzo Castagnini, qualche indizio porta a Francesco Marroccu che ha già lavorato in più occasioni con Cellino. Tenendo conto che il Brescia ha diversi allenatori sotto contratto (Bisoli compreso) e che Cosmi (un altro ex) era in tribuna oggi a Frosinone, le valutazioni potrebbero coinvolgere due tecnici che avevamo accostato già a novembre al club lombardo quando Maran era già a rischio, stiamo parlando di Roberto Venturato e Aurelio Andreazzoli. Al momento non risultano contatti con Fabio Liverani, ma con Cellino può succedere di tutto, all’interno di un’altra stagione molto opaca.

Foto: sito Brescia