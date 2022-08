L’indiscrezione: Cavion-Vicenza, accordo totale per 4 anni

Michele Cavion tornerà a Vicenza. Come anticipato nei giorni scorsi, la sua volontà era quella di tornare nel club veneto, malgrado la dolorosa retrocessione. Il centrocampista offensivo, classe 1994, era stato accostato a diverse società, in realtà il Vicenza ha voluto chiudere un’ operazione molto importante che giustifica le ambizioni di un pronto ritorno in Serie B.

Cavion infatti, si è legato al Vicenza per i prossimi 4 anni. Presto arriverà l’annuncio.

Foto: twitter Vicenza