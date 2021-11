L’indiscrezione: Catanzaro-Vivarini, nessuna sorpresa. Domani primo allenamento

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Catanzaro. Pochi minuti fa gli accordi definitivi, fino al 2023. Ieri pomeriggio avevamo anticipato il nome di Vivarini come prima soluzione nel caso in cui non fossero stati trovati gli accordi con Mimmo Toscano.

Quest’ultimo nella notte aveva detto no e così Vivarini ha conquistato la pole, in netto vantaggio su Boscaglia. Firmerà un contratto fino a giugno 2023, domani pomeriggio il primo allenamento, nella speranza di risollevare una squadra che ha investito molto sul mercato e che trova a 11 punti dalla capolista Bari.

