L’indiscrezione: Catanzaro, tutte le mosse tra entrate e uscite

Il Catanzaro si muove. Vi avevamo già parlato del probabile arrivo del difensore Blondett dalla Reggina, contratto biennale. Con il club amaranto c’è un discorso anche per l’attaccante Sarao, ma il suo agente preferirebbe mandarlo a Catania visto che in Calabria c’è un altro suo assistito nel reparto offensivo (Di Grazia). Alla fine deciderà la Reggina. In uscita ci sono Martinelli, il portiere Di Gennaro, Signorini e Statella. Trattative in corso per le cessioni di De Risio e Celiento, spinge il Bari per la doppia operazione ma c’è stato un inserimento dell’Alessandria. Sempre in entrata valutazioni per Claiton, Verna e Izzillo.

Foto: Logo Catanzaro.