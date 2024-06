L’indiscrezione: Catanzaro, sondato Brambilla. Aquilani resta in lista

Il Catanzaro ha sondato nella giornata di ieri Massimo Brambilla, l’allenatore in uscita dalla Juventus Next Gen. È un profilo che piace al nuovo direttore generale Morganti, arrivato anche lui del club bianconero. Brambilla ha avuto sondaggi anche dalla C (Pescara compreso). Il Catanzaro ha in lista sempre Aquilani, seguito da altri club. Presto deciderà il nuovo direttore sportivo dopo aver incontrato Vaira e Polito.

Foto: logo Wikipedia