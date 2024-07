L’indiscrezione: Castrovilli, sempre più Lazio. I dettagli e la tempistica

Gaetano Castrovilli viaggia sempre più verso la Lazio. Manca il via libero definitivo, ma la strada è questa dopo la nostra esclusiva di ieri. Il centrocampista classe 1997 svincolatosi dalla Fiorentina ha memorizzato la proposta di Lotito, un anno con opzione, e nelle prossime ore quasi sicuramente saranno sciolte tutte le riserve. A quel punto arriverà il via libera, in modo da consentire a Castrovilli di raggiungere i suoi nuovi compagni.

Foto: Instagram Fiorentina