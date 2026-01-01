L’indiscrezione: Castellanos-West Ham, dal sondaggio di tre giorni fa alla trattativa con la Lazio. I dettagli

01/01/2026 | 17:22:02

Valentin Castellanos non andrà al Flamengo, malgrado forzature mediatiche di ogni tipo senza la volontà del diretto interessato. Ma la sua avventura con la Lazio può davvero esaurirsi nei prossimi giorni. Lo scorso 29 dicembre vi avevamo anticipato l’interesse del West Ham che in queste ore sta diventando qualcosa di più concreto. Le due società sono in contatto da stamattina, il club inglese cerca un attaccante e ha sciolto le riserve per il Taty. La valutazione è ben sotto i 30 milioni, la Lazio accetterebbe una proposta tra i 23 e i 25 milioni e liberebbe un calciatore che nell’ultimo periodo ha fatto molta fatica. Non siamo certo allo scambio dei documenti, ma la trattativa tra Lazio e West Ham è in corso e si sta riscaldando.

Foto: Instagram Lazio