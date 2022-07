L’indiscrezione: Casale-Lazio, chiusura prevista domani. Le ultime su Romagnoli e i portieri

Nicolò Casale alla Lazio è una questione di tempo. Dopo quanto vi abbiamo raccontato nella notte, confermiamo le cifre: al Verona 7 milioni più 3 di bonus, alcuni legati alla conquista dello scudetto. Oggi si sarebbe dovuto svolgere l’incontro per chiudere, è slittato a domano in modo da consentire di svolgere le visite giovedì e di raggiungere la squadra in ritiro. Arrivato Mario Gila, con Acerbi senza alcun tipo di proposta e un contratto fino al 2025, la trattativa per Romagnoli è rimasta in un vicolo cieco. A conferma che per dire “è fatta” servono le firme. C’è una distanza tra domanda e offerta ma forse anche una questione di principio. Capitolo portieri: oggi c’è stato un proficuo contatto con lo Spezia per Provedel, è atteso il via libera operazione da circa 3 milioni. Lo Spezia pensa a Falcone come sostituto (lo ha chiesto alla Samp, come ha chiesto il centrocampista Ekdal), lo stesso profilo che aveva individuato l’Empoli in caso di cessione di Vicario (e sullo sfondo resta il Lecce). Tra Lazio ed Empoli ci sono stati nuovi contatti per Vicario, sorpresa di venerdì, ma nello stesso tempo è ripresa la trattativa con il Granada (retrocesso dalla Liga) per il portoghese Maximiano. Il Granada vuole cederlo in prestito oneroso ma chiede l’obbligo, mentre la Lazio propone il diritto. Si continuerà a trattare, Vicario resta sullo sfondo, Carnesecchi sarebbe il preferito (e Provedel lo aiuterebbe a recuperare con calma) se non fosse che la trattativa con l’Atalanta è finita su un binario morto. Ecco perché oggi la coppia Maximiano-Provedel è la più gettonata dalle ultime 48 ore.

Foto: Instagram personale