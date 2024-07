L’indiscrezione: Casale e Zaccagni non sono sul mercato

Nelle ultime ore Casale e Zaccagni sono stati accostati a Bologna e Juventus, come se si trattasse di trattative sul punto di essere aperte. Ma la Lazio non li considera sul mercato e non ci sono stati discorsi, dovrebbe accadere qualcosa di imprevedibile oggi. Zaccagni era stato cercato dalla Juventus prima che rinnovasse il contratto con il suo attuale club a metà aprile, fine dei giochi.

Foto: Instagram Zaccagni