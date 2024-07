La Carrarese è molto vicina all’attaccante Pablo Rodriguez in prestito dal Lecce, come confermato dal club salentino nel pomeriggio. Non è andata avanti invece la trattativa con il Verona per Kallon segnalata pochi giorni fa, mancano gli accordi e può saltare. Sicura la conferma di Palmieri che era in scadenza, molto probabile anche quella di Zuelli.

Foto: Logo Carrarese