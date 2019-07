L’indiscrezione: Caputo, solo Sassuolo. E presto anche Traorè…

Ciccio Caputo vuole soltanto il Sassuolo, ha un accordo totale, e molto presto si arriverà all’aspetto burocratico, lo scambio dei documenti. Non ci sono più dubbi o intoppi, si tratta soltanto di far quadrare il cerchio sulle contropartite, come vi abbiamo anticipato Caputo ha scelto e sarà accontento. Vi confermiamo anche la pole Sassuolo per Traorè, via Juve, come raccontato ormai un mese fa (l’8 giugno).

Foto: Twitter ufficiale Empoli