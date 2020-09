L’indiscrezione: Caputo-Sassuolo, lavori in corso per il rinnovo

Ciccio Caputo è ormai un simbolo del Sassuolo. Oltre a essere un attaccante che ha dimostrato una totale affidabilità. In queste ore è in corso una trattativa per blindare ulteriormente Caputo: l’attuale contratto scade nel 2022, si sta lavorando intensamente per prolungarlo di almeno un anno con relativo adeguamento. E ci sono buone possibilità di arrivare alla nuova intesa.

Foto: Twitter Sassuolo