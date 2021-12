L’indiscrezione: Caputo e la Lazio: la logica (oltre il regolamento) dice no. E su Luiz Felipe…

Ciccio Caputo accostato alla Lazio: fake news. Il buon senso, non solo le vicende regolamentari, porta a questa conseguenza: l’attaccante non si muoverà dalla Samp nella sessione di gennaio. E anche se fosse possibile muoversi, non sarebbe accaduto. Oltretutto non c’è stato mezzo contatto tale da poter giustificare l’accostamento dell’ex Sassuolo al club biancoceleste. Un modo solo per creare confusione e per accostare un attaccante che non è nei piani della Lazo. E in ogni caso sarebbe bastato conoscere il regolamento… Aggiornamento su Luiz Felipe: abbiamo già raccontato come l’Inter sarebbe ipoteticamente una soluzione soltanto se il difensore centrale accettasse un ruolo non da titolare. E abbiamo aggiunto come i discorsi con la Lazio siano tutt’altro che tramontati per il rinnovo del contratto in scadenza. Ora lo ha ribadito anche chi aveva allontanato definitivamente Luiz Felipe dal club biancoceleste. E la Lazio sta accelerando, dopo la trattativa raccontata oltre un mese fa: il centrale è un tassello imprescindibile del nuovo ciclo legato a Sarri.