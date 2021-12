L’indiscrezione: Capuano traballa sempre più. Un altro tonfo per il Messina

Eziolino Capuano sempre più in bilico a Messina. Il tonfo di Torre del Greco, un 5-0 senza attenuanti, potrebbe costargli la panchina. La sua posizione era già in forte discussione, ora traballa sempre più. L’ipotesi, in caso di svolta, è quella di un ritorno a Messina di Salvatore Sullo.

Foto: sito Rieti