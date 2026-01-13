L’indiscrezione: Cancellieri, c’è l’offerta del Brentford. I dettagli

13/01/2026 | 16:55:49

Tutto confermato. Dopo quanto vi abbiamo svelato nei giorni scorsi, il Brentford ha presentato una proposta alla Lazio per Matteo Cancellieri: base 11 milioni più 4 di bonus. L’esterno offensivo è un titolare di Sarri e di questo aspetto bisogna genere conto, ma gli inglesi si sono presentati e bisogna tenere conto che il contratto di Cancellieri scade tra meno di un anno e mezzo. La Lazio ha chiesto 18 milioni e dovrà prendere una decisione definitiva.

Foto: Instagram Cancellieri