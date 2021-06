L’indiscrezione: Calori-Lotito, incontro in corso per la Primavera della Lazio

Una notizia delle 14,40 ripresa da molti con il solito criterio copia-incolla. Confermiamo: Alessandro Calori è in pole per la panchina della Lazio Primavera, al punto che in questo momento è in corso un incontro tra l’allenatore toscano e Claudio Lotito. La Lazio è appena retrocesso nel campionato Primavera 1, confida nella rivisitazione del format e in ogni caso sta parlando con Calori per affidargli a prescindere il nuovo progetto dopo una stagione complicata.

Vedremo gli esiti, intanto il summit è in corso, all’interno di una rivoluzione a largo raggio: dopo Sarri al posto di Simone Inzaghi, ecco la possibile svolta Calori al posto di Menichini.

Foto: Sito Trapani