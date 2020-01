L’indiscrezione: Caldara vuole tornare all’Atalanta, confronto sulle cifre. Kjaer e Bonifazi…

Mattia Caldara vuole tornare all’Atalanta e in giornata sono previsti ulteriori confronti sulla trattativa che da oltre una settimana va avanti con il Milan e che ora deve far combaciare tante cose, comprese le cifre. Ma Caldara ha deciso di rimettersi in discussione a Bergamo, l’Atalanta non è più su Bonifazi (la Fiorentina spinge, la Samp ha fiducia, il Parma è in terza fila). E lo stesso Kjaer può rientrare in un discorso con il Milan, bisogna capire quanto sia conveniente per il club rossonero, che fin qui non è riuscito a sbloccare l’operazione Todibo.

Foto: Twitter ufficiale Milan