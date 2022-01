L’indiscrezione: Calafiori e il Cagliari, partita sempre apertissima. Gli scenari

Calafiori in prestito secco al Cagliari, lo scenario è ancora in piedi. Negli ultimi giorni la Roma ha temporeggiato in attesa di riscontri sul recupero di Spinazzola e della chiusura con l’Arsenal per Maitland-Niles, atteso presto in Italia per le visite come vi abbiamo raccontato oggi. La partita tra il difensore giallorosso e il Cagliari è quindi più che aperta, sono attese evoluzioni in tal senso.

FOTO: Twitter Roma