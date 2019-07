L’indiscrezione: Cagliari, le grandi manovre a centrocampo. Su Joao Pedro e Farias…

Il Cagliari deve fare almeno un paio di centrocampisti importanti, precisa richiesta di Rolando Maran. Certo, prendere sia Rog che Nandez (nella lista da un anno, più o meno come Barella e l’Inter) comporterebbe una spesa enorme, ma bisogna tenere conto che in cassa – oltre i soldi di Barella – entreranno quelli della cessione di Farias (il Sassuolo spinge più del Lecce) e forse anche di Joao Pedro che è stato a un passo dall’Atalanta e che ha richieste dall’estero. Per Rog ci sono stati contatti fitti con il Napoli nella giornata di ieri, il Cagliari lo prenderebbe a titolo definitivo. Nandez è un nome della scorsa estate che torna prepotentemente di moda, stavolta con la possibilità di chiudere l’operazione.