L’indiscrezione: Cagliari, Kilicsoy non esclude Esposito. Ma con la formula giusta

31/07/2025 | 23:55:28

Il Cagliari sta chiudendo gli accordi con il Besiktas per l’attaccante Semih Kilicsoy, classe 2005, confermando le proiezioni di in affare ritenuto in chiusura dalla Turchia circa 10 giorni fa. Una situazione che nulla cambia rispetto alla volontà del Cagliari di portare a termine l’affare Sebastiano Esposito, pista già anticipata e che necessita di un accordo sulla formula (l’Inter vuole prestito con obbligo) per evitare l’eventuale inserimento di altri club.

Foto: Instagram personale