L’indiscrezione: Cagliari, c’è anche Viviano come opzione per la porta

Ai tempi dell’infortunio di Alessio Cragno, il Cagliari non cercava un portiere oppure immaginava di non doverlo cercare. In realtà la fase di monitoraggio è partita nelle ultime 48 ore, comprende sicuramente il profilo di Robin Olsen, in uscita dalla Roma, e potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Emiliano Viviano dopo il sondaggio indiretto di oltre due settimane fa.

Foto: Record