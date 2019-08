L’indiscrezione: Cagliari, c’è anche la firma di Pellegrini

Luca Pellegrini riabbraccia il Cagliari. Dopo il via libera della Juventus per il ritorno in rossoblù in prestito secco, nei giorni scorsi il laterale mancino si è fisicamente recato nel capoluogo sardo, dove riprenderà dal punto in cui aveva lasciato a fine stagione. E pochi minuti fa è arrivata anche la firma di Pellegrini che – secondo copione – si rimette così a disposizione di Rolando Maran. Martedì, come raccontato, è il giorno fissato per la presentazione ufficiale del ritorno del classe ’99 al Cagliari.

Foto: Twitter ufficiale Juventus